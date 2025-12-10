Európai és amerikai garanciákért cserébe Zelenszkij választásokat ígér

Komoly gondot jelent az ukrán elnöknek az is, hogy Donald Trump már a megválasztása után azt mondta: eltűnt az Ukrajnának adott támogatás egy része, és hogy vissza kell állítani a demokráciát az országban. Zelenszkij kormánya 2022 óta 360 milliárd dollár segélyt kapott az Amerikai Egyesült Államoktól. Amerikai szakértők szerint eltűnt ennek a 30 százaléka, vagyis majdnem 110 milliárd dollár.

