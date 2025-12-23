Magyar Péter bejelentette: Szervezik a külföldi magyarok tömeges hazautaztatását

A Tisza Párt láthatóan nem bízza a véletlenre a következő választást, és már most mozgósít. Magyar Péter a legújabb nyilatkozatában meglepő nyíltsággal beszélt a terveikről a Kontroll csatornáján. Az ellenzéki politikus kifejtette, hogy gőzerővel szervezik a Nyugat-Európában élő magyarok hazajutását a szavazás napjára. A pártelnök elégedetten nyugtázta, hogy formálódnak a logisztikai támogatások, amelyek lehetővé teszik a tömeges utaztatást. A tervek szerint szervezett módon, busszal, vonattal, de akár repülővel is szállítanák haza az embereket, hogy leadhassák a voksukat.