Magyar Péter jobbkeze lebuktatta Kéri Lászlót

Kéri László, aki korábban az MSZP tagjaival fényképezkedett, ezúttal Magyar Péter mellett mosolyog. A XXI.Század Intézet elemzője szerint ez világossá teszi: a régi baloldali elit új politikai csomagolásban próbál visszatérni. Magyar Péter azzal a Kéri Lászlóval értekezik a Tisza házimédiájában a Kontrollban, aki szerint a kettős állampolgárság "kapitális őrültség". Kéri László még 2004-ben fogalmazta meg, hogy a hibát nem követi korrekció, nincs módosítás, s így lesz az eredetileg kicsinyke butaságból kapitális őrültség.