Magyar Péter jobbkeze lebuktatta Kéri Lászlót

Radnai Márk Facebookon reagált főnöke egyik bejegyzésére, ekkor árulta el az egyik hozzászólásban, hogy Gyurcsány Ferenc korábbi főtanácsadója az első tiszás.
Kéri László, aki korábban az MSZP tagjaival fényképezkedett, ezúttal Magyar Péter mellett mosolyog. A XXI.Század Intézet elemzője szerint ez világossá teszi: a régi baloldali elit új politikai csomagolásban próbál visszatérni. Magyar Péter azzal a Kéri Lászlóval értekezik a Tisza házimédiájában a Kontrollban, aki szerint a kettős állampolgárság "kapitális őrültség". Kéri László még 2004-ben fogalmazta meg, hogy a hibát nem követi korrekció, nincs módosítás, s így lesz az eredetileg kicsinyke butaságból kapitális őrültség.