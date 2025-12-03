Másfél millió magyar üzent: Nem kérünk a Tisza-adóból és a háborúból

Miközben a baloldal a megszorításokat tervezi a sötétben, a magyar társadalom a fényre lépett. Már másfél millióan küldték vissza a Nemzeti Konzultációt, ami nemcsak egy szám, hanem egy hatalmas felkiáltójel Brüsszelnek és a Tisza Pártnak: átlátunk a szitán, és nem kérünk a fosztogatásból.
A demokratikus felhatalmazás ereje megkérdőjelezhetetlen, hiszen Hidvéghi Balázs bejelentése szerint már több mint másfél millióan töltötték ki a Nemzeti Konzultációt, ami egyértelmű válasz a Tisza Párt megszorítócsomagja jelentette fenyegetésre. Az államtitkár rámutatott, hogy a brutális adóemelés nem fikció, hanem a baloldal programja, amit az utca embere is pontosan lát, mondván: Péter vinne bennünket a hóvízre, ezért kell nemet mondani a háborúpárti politika finanszírozásáról szóló brüsszeli terveknek.