Turisztikai bumm télen is: rekordokat dönthet a hazai vendéglátás

A hazai turizmus sikertörténete folytatódik, hiszen a karácsonyi vásárok hangulata és a gazdag programkínálat miatt az ágazat évről évre egyre jobban dübörög, amit a számok is igazolnak. A Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő által is méltatott Bazilika előtti vásár Európa legjobbjai közé tartozik, de a Balatonnál is forradalmi változás történt: a négy évszakos Balaton koncepció beérett, így Fekete Tamás elnök szerint ma már több ezer program várja a vendégeket télen is.