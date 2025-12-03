Molnár Áron az űrből oktat? A színész a magyar asztronautába kötött bele

A baloldali gőg újabb ékes példáját láthattuk, amikor Molnár Áron Noár vette a bátorságot, és a közösségi médiában nyilvánosan kioktatta Kapu Tibort, a magyar űrhajóst, arra kérve őt, hogy maradjon valódi példakép, és burkoltan azt sugallta, hogy vigyázzon, nehogy akit nem lehet megvenni kategóriából átcsússzon a másikba, miközben a Tisza célkeresztjébe ismét egy kormányzati vezető, Takács Péter került, akiről egy privát üzenetváltást hoztak nyilvánosságra a karaktergyilkosság érdekében.