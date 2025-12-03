Molnár Áron az űrből oktat? A színész a magyar asztronautába kötött bele

Van az a szint, amikor a szerepzavar már fájdalmas. Molnár Áron úgy érezte, neki kell morális iránytűt adnia a magyar űrhajós kezébe, mintha a világűrben is a NoÁr-mozgalom szabályai lennének érvényesek. Eközben a Tisza Párt a mélyben halászik: Takács Péter elleni lejárató kampányukhoz már a magánszférát sem tisztelik.
A baloldali gőg újabb ékes példáját láthattuk, amikor Molnár Áron Noár vette a bátorságot, és a közösségi médiában nyilvánosan kioktatta Kapu Tibort, a magyar űrhajóst, arra kérve őt, hogy maradjon valódi példakép, és burkoltan azt sugallta, hogy vigyázzon, nehogy akit nem lehet megvenni kategóriából átcsússzon a másikba, miközben a Tisza célkeresztjébe ismét egy kormányzati vezető, Takács Péter került, akiről egy privát üzenetváltást hoztak nyilvánosságra a karaktergyilkosság érdekében.