Brüsszel háborúzna, de a magyar-szlovák blokk és a valóság közbeszólt

Brüsszelben ismét előkerült a háborús dob, de mintha a ritmus már nem lenne a régi. Az uniós vezetők még mindig a szakadék felé menetelnének, de a NATO külügyminiszteri ülésén Donald Trump szelleme már rendet tett a sorokban. A "fősodor" döbbenten állt, Magyarország és Szlovákia pedig ismét a féket taposta.
A brüsszeli folyosókon ismét tapintható volt a feszültség a NATO külügyminiszteri tanácskozásán, ahol az uniós fősodor – szokásához híven – a tűzzel játszik, és továbbra is azt akarja, hogy Európa nyíltan háborúba lépjen, figyelmen kívül hagyva a következményeket. A józan ész hangját ismét Magyarország és Szlovákia képviselte, emlékeztetve a feledékeny harci kakasokat, hogy a szövetség célja a védelem, nem az öngyilkos offenzíva, és erről a helyszínről Bugnyár Zoltán számolt be.