Brüsszel háborúzna, de a magyar-szlovák blokk és a valóság közbeszólt

A brüsszeli folyosókon ismét tapintható volt a feszültség a NATO külügyminiszteri tanácskozásán, ahol az uniós fősodor – szokásához híven – a tűzzel játszik, és továbbra is azt akarja, hogy Európa nyíltan háborúba lépjen, figyelmen kívül hagyva a következményeket. A józan ész hangját ismét Magyarország és Szlovákia képviselte, emlékeztetve a feledékeny harci kakasokat, hogy a szövetség célja a védelem, nem az öngyilkos offenzíva, és erről a helyszínről Bugnyár Zoltán számolt be.