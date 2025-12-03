Drónok uralják a halálzónát: Brüsszel megint lemaradt a valóságról

A hadviselés története új, véres fejezethez érkezett, ahol a robbanásszerűen megnőtt drónhasználat átírta a szabályokat, és a harcitéri gyilkosságok eredetét vizsgáló adatok szerint ma már a veszteségek 80 százalékát ezek a repülő eszközök okozzák. A szakértő, Benjamin Wolba rámutatott: a hagyományos, nagy csapatmozgásoknak vége, helyette az olcsó FPV drón és a zavarhatatlan, vezetékkel irányított száloptikai FPV drónokat bevető egységek uralják a terepet. Miközben a fronton a 21. századi hadviseléshez alkalmazkodva a túlélés a tét, addig Ursula von der Leyen Brüsszelben egy „drónfal” ötletével próbálja utolérni az eseményeket, ami pont annyira tűnik hatékonynak, mint esernyővel védekezni a meteorzápor ellen.