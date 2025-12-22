Nagy Ervin szombaton már az idősek kezét csókolgatta, előtte azonban a generáció kihalásáról beszélt

A belügyminisztérium parlamenti államtitkára leszögezte: egyértelmű, hogy Magyar Péter és pártja erre a generációra ellenségként tekint. Rétvári Bence államtitkár: "Erre a generációra ők ellenségként tekintenek és nem úgy beszélnek arról, hogy az időseknek mit lehet még többet adni, hanem úgy beszélnek, hogy az idősek feleslegesek és az időseknek ki kéne halni és akkor lesz jó világ Magyarországon. Ez felháborító. Mindenki ilyenkor a szüleire,, meg a nagyszüleire gondol...tehát ilyet jóérzésű ember nem mond."

Az államtitkár felhívta a figyelmet: nem csak Nagy Ervin, már más is beszélt lekicsinylő stílusban az idősekről, ami jól mutatja azt a fajta tiszteletlenséget és agresszivitást, amit Magyar Péter pártja képvisel.