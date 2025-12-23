Orbán Viktor: A Tisza programja Brüsszel programja

Orbán Viktor: ,,Első otthonteremtési hitelt indítottunk fix 3 százalékkal a fiataloknak, kis- és középvállalkozóknak 3 százalékos fix kamatozású hitelt adtunk, a családoknak a gyerekek után járó adókedvezményt azt két lépésben megdupláztuk, elindítottuk a 14. havi nyugdíjat, amelynek az első heti részletét a következő év elején ki is fogjuk fizetni, a két és három gyermekes édesanyák élethosszig szja adómentességet kaptak, ami példátlan az egész világban, a GYED-et azt adómentessé tettük és a végén is, a kereskedelmi kamarával meg tudtunk állapodni egy 90 milliárd forint értékű kis- és középvállalkozói adócsökkentési csomagot."