Aljasak és megszorításra készülnek: Menczer Tamás helyretette Magyar Péter „szakértőit”

Ismét szintet lépett a Tisza Párt és holdudvara, amikor a „szakértőik” nyilvánosan sértegették a választókat. A videóban Bod Péter Ákos közgazdász nemcsak arról értekezett, hogy egy brutális adóemelés elkerülhetetlen, hanem egyenesen azt mondta: fenik a kést a malacnak. De a nyugdíjguru, Simonovits András sem maradt el mögötte, szerinte ugyanis a tehetősebb nyugdíjasok egyszerűen túl sokáig élnek. Menczer Tamás kommunikációs igazgató szerint a Tisza Párt politikusai és szakértői aljasak, kijelentéseik pedig tökéletesen összecsengenek Tarr Zoltán elhíresült mondatával: választás után mindent lehet.