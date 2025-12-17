Aljasak és megszorításra készülnek: Menczer Tamás helyretette Magyar Péter „szakértőit”

Ritkán látni ilyen őszinte pillanatot a baloldalon: a maszk lehullott, és kiderült, mit gondolnak valójában rólunk. A videóból megtudhatja, kik azok a szakértők, akik szerint Ön csak egy vágásra érett jószág, és miért baj, ha a nagyszülők nem halnak meg elég gyorsan.
Ismét szintet lépett a Tisza Párt és holdudvara, amikor a „szakértőik” nyilvánosan sértegették a választókat. A videóban Bod Péter Ákos közgazdász nemcsak arról értekezett, hogy egy brutális adóemelés elkerülhetetlen, hanem egyenesen azt mondta: fenik a kést a malacnak. De a nyugdíjguru, Simonovits András sem maradt el mögötte, szerinte ugyanis a tehetősebb nyugdíjasok egyszerűen túl sokáig élnek. Menczer Tamás kommunikációs igazgató szerint a Tisza Párt politikusai és szakértői aljasak, kijelentéseik pedig tökéletesen összecsengenek Tarr Zoltán elhíresült mondatával: választás után mindent lehet.