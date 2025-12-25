Szánthó Miklós: Vegyük elő a Bibliát, és ne a földön keressünk kincseket!

Ezen a szent napon Szánthó Miklós arra kéri a magyarokat, hogy forduljanak a lelki értékek felé, és merítsenek erőt a hagyományokból. Az Alapjogokért Központ főigazgatójának ünnepi gondolatai szerint a legfontosabb feladatunk most az, hogy vegyük elő a Bibliát, és a szeretteink körében bátran gyakoroljuk a keresztény vallásunkat. A patrióta közösség vezetője úgy véli, a fogyasztói társadalom zaja helyett a hitre kell figyelnünk, és ne földön keressünk kincseket, hanem a lélekben gazdagodjunk. Az igazi cél az, hogy maradandó mennyei kincseket gyűjtsünk, amelyek átsegítenek minket a nehézségeken és megerősítik a nemzetet. Az imádság és a közös éneklés ereje képes megújítani a lelkünket.

Szánthó Miklós és a patrióta jövőkép

A főigazgató nem rejtette véka alá véleményét a világpolitikai helyzetről sem. Kiemelte: a magyar patrióta közösség Donald Trumpot támogatja, mert benne látják a normalitás és a béke garanciáját a nyugati világban. De a politika felett mindig ott áll a legfontosabb bázis: a család. Ez az a szent kötelék, amelyre Magyarország és Európa jövője épülhet, és amelyet mindenáron meg kell védenünk a modern kori kihívásokkal szemben.