Thuróczy Szabolcs: A művész úr, aki inkább gödröt ásna, mint játszana

Maga Thuróczy Szabolcs színész alaposan elvetette a sulykot a Szőlő utcai ügy miatt tartott tüntetésen, ahol a művészet helyett a politikai iszapbirkózást választotta. A színpadon állva ugyanis mindenféle gátlás nélkül üzente a miniszterelnöknek és a kormánynak, hogy „ássatok egy nagyon-nagy gödröt”, ami azért lássuk be, nem éppen egy intellektuális magasrepülés. A kérdéses felvételt Pajor Tamás zenész tette közzé a közösségi médiában, de a várt ováció helyett inkább kínos csend és felháborodás követte az akciót. A kommentmezőben ugyanis többen is elhatárolódtak a kijelentésétől, mert még az ellenzéki érzelműek számára is sok volt ez a fajta, sírásókat megszégyenítő stílus.