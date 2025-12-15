NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Ukrajna kész lemondani a NATO-csatlakozási igényéről, ha biztonsági garanciákat kap a nyugati országoktól

Az ukrán elnök arról beszélt, hogy kétoldalú nyugati biztonsági garanciákért cserébe Kijev hajlandó lemondani a NATO-csatlakozás igényéről. Ukrajna azonban továbbra is elutasítja, hogy területeket adjon át Oroszországnak.

Kijev hajlandó teljesíteni az egyik fontos orosz követelést a háború lezárására. Az orosz külügyminiszter a múlt héten Moszkvában épp az ismert orosz álláspontot hangoztatta, hogy a háború kiváltó okait kell megszüntetni, de ezzel nem akarnak foglalkozni az európaiak, és ez akadályozza a békekötést. 

Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó egyes ukrán területek átadására, hanem a frontok és harcok befagyasztását követeli, vagyis azt, hogy a csapatok maradjon azon a ponton, ahol éppen vannak. Az Európai Unió azonban továbbra is a háború folytatást akarja. 

 

 

