Kijev hajlandó teljesíteni az egyik fontos orosz követelést a háború lezárására. Az orosz külügyminiszter a múlt héten Moszkvában épp az ismert orosz álláspontot hangoztatta, hogy a háború kiváltó okait kell megszüntetni, de ezzel nem akarnak foglalkozni az európaiak, és ez akadályozza a békekötést.

Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó egyes ukrán területek átadására, hanem a frontok és harcok befagyasztását követeli, vagyis azt, hogy a csapatok maradjon azon a ponton, ahol éppen vannak. Az Európai Unió azonban továbbra is a háború folytatást akarja.