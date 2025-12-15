NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Bűnözőket védett a hétvégén a morális fölénybe burkolózó ellenzék

Az erkölcsi mélyrepülés új szintjét hozta a hétvége. A Paláverben sem rejtették véka alá: az ellenzék már nyíltan a bűnözők pártjára állt.

Vágólapra másolva!

A Hír TV Paláver című műsorában forrtak az indulatok. Nem véletlenül. A hétvégi események világosan megmutatták: az ellenzék végleg elveszítette a fonalat. A stúdióban kíméletlenül elemezték a helyzetet. A baloldal ugyanis bűnözők mellett tüntetett a „szabadság” álarcában. A tömeg a bűnözők pártját fogta. A józan ész közben szabadságra ment. A műsorban elhangzott a lényeg. Miközben Brüsszelben a háború vagy béke a tét, ők a köztörvényeseket mosdatják. A kontraszt éles. Eközben Nagykőrösön tarolt a Fidesz. Ez jelzi a valóságot.

Továbbiak a témában