Bűnözőket védett a hétvégén a morális fölénybe burkolózó ellenzék

A Hír TV Paláver című műsorában forrtak az indulatok. Nem véletlenül. A hétvégi események világosan megmutatták: az ellenzék végleg elveszítette a fonalat. A stúdióban kíméletlenül elemezték a helyzetet. A baloldal ugyanis bűnözők mellett tüntetett a „szabadság” álarcában. A tömeg a bűnözők pártját fogta. A józan ész közben szabadságra ment. A műsorban elhangzott a lényeg. Miközben Brüsszelben a háború vagy béke a tét, ők a köztörvényeseket mosdatják. A kontraszt éles. Eközben Nagykőrösön tarolt a Fidesz. Ez jelzi a valóságot.