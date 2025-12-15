Orbán Viktor: véget ér a globalista világkormányzás korszaka

A Patrióta stúdiójában Orbán Viktor kendőzetlen őszinteséggel vázolta fel a jövőt. A kormányfő határozottan kijelentette, hogy a globalista világkormányzás korszaka lezárul, a helyét pedig valami új veszi át. Európa szerinte a teljes társadalmi-kulturális átrendeződés szélén táncol. A miniszterelnök úgy látja, egyfajta civilizációs megsemmisülés fenyegeti a kontinenst, ha nem vigyázunk. Éppen ezért zajlik most egy éles világrendszerváltás, amire minden nemzetnek fel kell készülnie. A harc színtere a következő napokban ismét Brüsszel lesz, ahol komoly viták várhatók. A magyar érdekérvényesítés legfőbb támasza pedig ebben a küzdelemben most is a Nemzeti Konzultáció ereje lehet.