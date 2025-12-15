Róma behúzta a kéziféket: Nem asszisztálnak a brüsszeli pénzlenyúláshoz

Végre Róma is behúzta a kéziféket a brüsszeli ámokfutásban, és határozottan elutasítja a befagyasztott orosz vagyon önkényes lenyúlását. Az olaszok szerint ez ugyanis egy veszélyes precedens lenne, ami jogilag és erkölcsileg is a szakadék szélére sodorná Európát. A józan ész hangján megszólaló Liga egyértelművé tette a koalíció számára: eszük ágában sincs megszavazni a Kijevnek szánt jövő évi támogatások újabb feneketlen zsákját a decemberi voksoláson. Brüsszel persze most kapkod és izzad, hiszen látványosan kifogyott az európai adófizetők pénzéből, így most kétségbeesetten próbálnak más tollával ékeskedni. A római vezetés azonban joggal aggódik az Unió túlzott háborúpárti hozzáállása miatt, és a fejetlen költekezés helyett inkább bölcsen megvárnák az amerikai rendezést. Még az ottani baloldal is kénytelen volt belátni, hogy a NATO-bővítés hamis ígérete súlyos hiba volt, ami tönkreteszi a gazdaságot. A pénzcsap elzárása és a Trumpra várás lett az új európai realitás, amiben hazánk, Málta és Szlovákia mellett végre az olaszok is a sarkukra álltak.