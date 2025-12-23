Tölgyessy Péter politológus propagandának nevezte Magyar Péter ígéreteit

Magyar Péter ígéretei nem valósak- erről beszélt az Alapjogokért központ vezető elemzője. Dornfeld László szerint ezt már a baloldali szereplők is látják. Az elemző arra utalt, hogy Tölgyessy Péter néhány napja egyenesen propagandának nevezte Magyar Péter ígéreteit. A baloldali politológus szerint a Tisza párt első embere teljesíthetetlen ígéreteket tesz, ezért olyan elvárásokat teremt, amelynek nem tud majd eleget tenni.