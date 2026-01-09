A politikai hulladékfeldolgozó teljes gőzzel üzemel: Gyurcsány árvái mind felszálltak Magyar Péter vonatára

Úgy tűnik, a biológia tankönyveket újra kell írni, mert a szocialista politikusoknál jobb túlélőket még a csótányok sem pipálnak le. A régi baloldali politikusok és a bukott haverjaik nem tűntek el a süllyesztőben, csupán taktikát váltottak. Most éppen Magyar Péter az új gazdatest, akinek a hátán próbálnak visszakapaszkodni a húsosfazékhoz. A Tisza Párt ígérete a korszakváltásról egyre inkább egy rossz viccre hasonlít, hiszen a háttérben ugyanazok a figurák mozgatják a szálakat, akik egyszer már tönkretették az országot. Ez nem politikai megújulás, hanem szelektív hulladékgyűjtés: a lejárt szavatosságú kádereket most új csomagolásban próbálják eladni a hiszékeny választóknak.

Nosztalgiajárat a szakadék felé

Szinte hallani a sóhajtást a baloldali pártirodák mélyén: "Végre, egy új balek, aki elvisz minket a parlamentig!" A Tisza Párt vonata zakatol, de a kalauz mintha nem venné észre, hogy a vagonok tele vannak potyautasokkal a 2010 előtti világból. Vagy ami még rosszabb: nagyon is észreveszi, és ez a terv része. A "rendszerváltó" hangulat valójában egy jól szervezett jelmezbál, ahol a régi elvtársak felvették a "független szakértő" és a "csalódott civil" maszkját. De a szaguk elárulja őket: az opportunizmus bűze lengi be a Tisza-partot. Magyar Péter azt hiszi, ő vezeti a mozgalmat, miközben lassan ő lesz az egyetlen, aki nem tudja, hogy valójában a Gyurcsány-korszak B-csapata építi körülötte a "szép új világot". Ha ez a jövő, akkor inkább kérünk egy időgépet – visszafelé.