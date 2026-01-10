A tiszások szerint túl birkák a magyarok

"Túl birka a magyar" - szóról szóra ezt írták az egyik tiszás képzési anyagban - szúrta ki Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára A videót Jakab Zsuzsanna, a Tisza párt újpesti jelöltje töltötte fel, miután képzést tartottak a helyi önkénteseknek. Ugyan a képzési anyagokat próbálták kitakarni, az azonban jól kivehető, hogy a papíron azt írják idézem: túl birka a magyar ember.

De nem csak a Tisza Párt jelöltje az egyetlen, aki sértegette a magyar embereket. Magyar Péter egyenesen büdös szimpatizánsokról beszélt egy korábbi hangfelvételen barátnőjének, de a Tisza Párt elnöke a nyugdíjasokba is beleszállt.

A korábbi közös ellenzéki miniszterelnök jelölt pedig a 2022-es választások előtt sértegette a szavazókat. Márki-Zay Péter korábban úgy fogalmazott, hogy azzal lehet megnyerni egy választást, ha trágyát etetnek a magyarokkal.

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP korábbi képviselője pedig egyenesen patkányoknak nevezte a magyarokat.

A magyar emberek nem birkák - jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője. Felháborító és hatalmas bukás is egyben - így reagált a Tisza Párt jelöltjének videójára az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára. A Tisza Párttól levélben szerettük volna megtudni, hogy miért nevezik birkáknak a magyar embereket belső anyagaiban, adásunkig azonban nem kaptunk választ.

