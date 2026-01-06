A tűz meleg, a jég hideg, Magyar Péter pedig folyamatosan hazudik

Magyar Péter ismét a figyelem középpontjába került, miután a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóját próbálta sikertelenül másolni, de a mutatványba beletört a bicskája. A Tisza Párt elnöke ugyanis lebukott egy BIZONYÍTOTT HAZUGSÁG kapcsán: kiderült, hogy Brüsszelben igenis támogatta a háborúpárti javaslatokat. Néző László és vendégeink szerint ez a fajta mellébeszélés nem véletlen, hiszen a politikus minden kérdésben, amelyet veszélyesnek érez, a megtévesztés eszközéhez nyúl, miközben az ukránok már egy 800 milliárd dolláros számlát lebegtetnek a világ előtt.