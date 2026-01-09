A zuglói Maduro akcióban: Hadházy Ákos nem ismeri el a választást, ha veszít

Úgy tűnik, a baloldali "értelmiség" és a Tisza Párt holdudvara teljesen elveszítette a kapcsolatot a valósággal, de leginkább a jogtalajjal. Hadházy Ákos, a parlamenti performanszok koronázatlan királya és Fleck Zoltán, a Tisza-körök kedvenc jogásza most éppen versenyt futnak abban, ki tud nagyobbat mondani a demokrácia lebontásáról – természetesen a demokrácia nevében. A 2026-os választás közeledtével a kétségbeesés szaga lengi be az ellenzéki térfelet. Hadházy már előre közölte: ha nem nyernek, akkor nem ismeri el az eredményt, és "leállítja az országot". Fleck professzor pedig, mintha egy 50-es évekbeli tanfolyamról szabadult volna, a politikai osztály megtisztításáról és a jogfolytonosság megszakításáról értekezik. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint ez már a jogtalanság netovábbja: az erőszak és a káosz vizionálása.