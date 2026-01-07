Aki kint marad, megfagyhat – drasztikus lépésre kényszerítette a kormányt az időjárás

A kormányzat illetékes szervei azonnali hatállyal elrendelték a speciális vörös kód alkalmazását Magyarország teljes területén. A drasztikus döntést a napokban tapasztalható, rekordokat döntő extrém időjárás kényszerítette ki, amely komoly kockázatot jelent mindenkire. A protokoll értelmében mostantól bármelyik állami szociális intézmény köteles ellátást biztosítani a hozzá fordulóknak, függetlenül a szabad férőhelyek számától vagy a területi illetékességtől. A kint tomboló életveszélyes hideg ugyanis percek alatt kihűléshez vezethet, ha valaki nem jut fűtött menedékbe. Ez a most bevezetett rendkívüli intézkedés garantálja, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül a kritikus időszakban. A szociális munkások és a rendőrök számára jelenleg a hajléktalanok védelme a legégetőbb feladat, ezért járják folyamatosan az utcákat.