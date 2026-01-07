Alattomos csapda az utakon: Életveszélyes órák következnek sötétedés után!

Az országot megbénító extrém havazás következményei továbbra is rendkívüli óvatosságot követelnek mindenkitől. A szakemberek egyöntetű véleménye szerint jelenleg a fagyás veszélye jelenti a legkomolyabb kockázatot az utakon lévők számára. A letaposott és lekopott hóréteg helyén ugyanis alattomos jégbordák alakulhatnak ki pillanatok alatt. Az előrejelzések alapján késő estétől dél felől újabb csapadék éri el a térséget, ami tovább nehezíti a védekezést. Mindenkitől elvárt a fokozottan körültekintő vezetés és a türelem. Híradónk munkatársa, Szabó Réka a főváros kritikus pontjairól tudósít a kialakult helyzetről.