Amerika Grönlandot venné meg, a Tisza Párt pedig a katasztrófát?

Miközben Donald Trump éppen azon gondolkodik, hogy Amerika mellé csapja-e Grönlandot uzsonnára, addig Magyarország a békemisszióval írja be magát a történelembe. A világ átrendeződik, de az Európai Unió vezetői inkább azzal vannak elfoglalva, hogy saját magukat gáncsolják el, miközben a Tisza Párt vezérének, Magyar Péternek udvarolnak. A helyzet abszurditása az egeket veri: a hazai "messiás" nem programmal, hanem időjárás-jelentéssel készül a kormányzásra, és abban bízik, hogy egy kis időjárási káosz majd hatalomra segíti. Ferencz Orsolya szerint döbbenetes ez a "minden rossz" mentalitás, ami Dezse Balázs szerint lassan új fogalmat teremt: ez a "kollárkingizmus", avagy a hivatásos siránkozás művészete.