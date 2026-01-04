Amerikáig érhet Magyar Péter ukrán kapcsolatának keze

A portál kiszúrta, hogy Ceber Roland Ivanovics néhány éve, amikor az Amerikai Egyesült Államokba utazott, a Demokrata párt tagjával, Ron Wyden szenátorral is találkozhatott. A baloldali politikus rendszeresen képviselt ukrán álláspontot, és támadta Magyarországot.

Testvérének nevezve mutatta be ukrán segítőjét Magyar Péter. Ceber Roland Ivanovics 2024 júliusában szervezte meg a Tisza párt elnökének ukrajnai látogatását.

Később pedig azt nyilatkozta az ukrán férfi egy helyi televíziónak, hogy több közös akciót is szervezne Magyar Péterrel.

Sajtóinformációk szerint Ceber Roland nemcsak a Tisza párt vezetőjével, hanem annak jobbkezével, a volt vezérkari főnökkel is találkozott.

Ruszin-Szendi Romulusz pedig nem cáfolta, hogy találkozott az ukrán kémügy egyik főszereplőjével.