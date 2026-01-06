Az egykori posztkommunista korszak politikai dinoszauruszai tértek vissza

Rétvári Bence rámutatott: a régi baloldali emberek most a Tisza Pártban találtak otthonra, mivel ott Magyar Péterrel együtt megvalósíthatják a liberális gondolkodást.

"Jurrassic Park, hát elindult, elindult mert tetszhalott állapotban voltak 15 évig és most újra vitálisak."

Rétvári Bence szerint az egyik ilyen politikai dinoszaurusz Kéri László, akiről hétfőn derült ki, hogy hónapok óta rendszeresen jár kampányfelkészítőre a Tisza párt központi irodájába.