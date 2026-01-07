Bajnai Gordon szerint a 2009-es megszorítás a magyarok érdeke volt

A volt baloldali miniszterelnök nosztalgiával emlékszik vissza a Bajnai-kormány időszakára, azokra a hónapokra, amikor a baloldal brutális megszorításokat hajtott végre Magyarországon. Bajnai Gordon azt mondta, idézem: "meg kell győzni a polgárokat, hogy a magyarok közösségének érdekei diktálják a lépéseket”. Majd hozzátette, reméli, hogy ez az általa vezetett kormányról is elmondható volt. Ráadásul az akkori pénzbehajtó intézkedések közül több a Tisza Párt megszorítócsomagjában is szerepel.