Bicskanyitogató kijelentés a Tisza Párt egyik kampányfőnökétől

„Egyszerű marketingfogás” – így minősítette a 13. és 14. havi nyugdíjat a Tisza Párt egyik kampányfőnöke, Félegyházi Zoltán.

  • 43 perce
A Tűzfalcsoport felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy olyan kijelentés, amely nem csupán a szakmai felkészültséget, de az emberek szolgálata iránti elkötelezettséget is kétségbe vonja. 

A témában Szalai Piroskát, miniszterelnöki főtanácsadót kérdeztük.

 

 

