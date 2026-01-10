Gál Kinga: Patrióta sikerek Európában

Szabadon képviseljük az igazságot és nemzeteinket, mi mondjuk ki, hogy Brüsszelben államcsíny zajlik, hogy a brüsszeli elit visszaél az európai joggal, hatalma megerősítésére pedig mindent felhasznál, a háborút, és a migrációs válságot is – fejtette ki Gál Kinga a kongresszuson.

A fősodorhoz tartozó pártokban egyre többen csalódnak, ebben az Európai Néppárt is élen jár, mert nem védik meg jólétüket, sem az illegális bevándorlóktól, háborús retorikát hallhatnak csak a béke szavai helyett, eladósítva még az unokáikat is - tette hozzá. Ebből maradtunk ki, eddig, ezért tekintenek ma milliók Európa szerte a magyar miniszterelnökre garanciaként, hogy nem Brüsszel az, aki megmondja, hogy éljünk, és hogy gyermekeink ne kerüljenek a frontvonalra. Mi vagyunk a védőbástyája a szuverenitásnak – emelte ki, majd zárásként elmondta, hogy egész Európa számára sorsdöntő az áprilisi választás, Európa patriótáiért is győznie kell a Fidesznek.