NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Honvédelmi miniszter: Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig nem fogunk belesodródni a háborúba

Honvédelmi miniszter: Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig nem fogunk belesodródni a háborúba

Szalay-Bobrovniczky Kristóf háború és béke viszonylatáról beszélt közösségi oldalán.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter: "Az új korszak egyik legfontosabb kérdése Európában, hogy háború vagy béke? A magyar kormány feladata teljesen egyértelmű: távol tartani Magyarországot a háborútól. Ameddig Magyarországnak erős, nemzeti kormánya van, addig biztosan nem fogunk belesodródni a háborúba. Ez lesz a közeledő magyarországi választásoknak is a tétje. Biztonság vagy bizonytalanság. Háború vagy béke."

 

 

Továbbiak a témában