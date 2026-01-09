Jégpáncél az utakon: életmentő figyelmeztetés

Nem babra megy a játék: megérkezett a félelmetes ónos eső Magyarországra, és a helyzet percről percre fokozódik. A Hungaromet vezérigazgatója, Szanka Gábor nem kertelt: akár 5 centiméternyi jégpáncél is kialakulhat, ami tükörjéggé változtatja az aszfaltot. A Magyar Közút és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság teljes készültségben áll, a szakemberek preventív sózással próbálják elejét venni a katasztrófának. A vörös riasztás három vármegyét – Baranyát, Somogyot és Zalát – érinti leginkább, ahol a tartós csapadék megbéníthatja a közlekedést. Mukics Dániel szóvivő mindenkit arra kér: most vizsgázzunk jelesre emberségből, és figyeljünk oda az idős honfitársakra, akik ilyenkor a legkiszolgáltatottabbak.

Az emberélet mindennél fontosabb.