Jelentett a miniszterelnök: megalakult az Operatív Törzs a rendkívüli hóhelyzet miatt

Orbán Viktor a Facebookon keresztül üzent a lakosságnak, mivel a durva hóhelyzet azonnali lépéseket követelt a kormánytól. A miniszterelnök által összehívott Operatív Törzs máris munkába állt, hogy a lehető leghatékonyabban koordinálja az országos mentést. Ez a friss rendkívüli bejelentés világossá tette mindenki számára, hogy a téli védekezés most a legfontosabb prioritás az ország vezetése részéről. A katasztrófavédelem készültsége természetesen a legmagasabb fokozatba kapcsolt, hiszen a következő napok időjárása kiszámíthatatlan kihívásokat tartogat az utakon lévőknek.