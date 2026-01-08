Kormányinfó: Nincs elzárt település, de kimaradnak buszjáratok

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője pedig arról beszélt, hogy az elkövetkező napokban továbbra is lehet hófúvásra és helyenként ónos esőre számítani, a hőmérséklet pedig folyamatosan csökkenni fog.

Mukics Dániel elmondta: az energia, gáz, távhő és ivóvízellátás mindenhol megnyugtatóan működik és az élelmiszer és gyógyszerellátás is biztosított, a tanítás pedig mindenhol megkezdődött. A szóvivő arra is figyelmeztetett, hogy több területen narancssárga riasztást adtak ki hófúvás miatt. Mukics Dániel hozzátette, ahol riasztás van érvényben, ott mindenkitől azt kérik, hogy lehetőleg ne induljon útnak. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: az előrejelzések optimizmusra adnak okot, és úgy néz ki, hogy hasonlóan nagy hótömeg már nem fogja elérni az országot.