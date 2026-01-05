Magyar Péter a saját árnyékától is retteg: most éppen a Hír TV operatőre az új főgonosz

Magyar Péter ismét bebizonyította, hogy a valóság csak egy zavaró tényező a Tisza Párt alternatív univerzumában, ahol minden sötét sarokban kormányzati összeesküvés lapul. A legújabb rémmese főszereplője a Hír TV stábja, akik a pártelnök szerint nem egyszerűen híradós anyagokat forgatnak, hanem alattomos módon digitális adatot gyűjtenek róla már két éve. A cél szerinte nem kevesebb, mint egy titkos kormányzati mesterséges intelligencia szoftver folyamatos etetése, hogy aztán élethű hamisítványokkal járassák le őt a kampányban. Ez a paranoid fordulat különösen bájos és hiteles attól az embertől, akinek a közösségi oldalán korábban egy Orbán Viktorról készült hamisított videó jelent meg nagy csinnadrattával. Úgy tűnik, ebben az egymilliárd forintba kerülő fantáziabirodalomban a tükörbe nézés nem tartozik a reggeli rutin részéhez, hiszen a vádaskodás sokkal kényelmesebb stratégia a tényeknél.