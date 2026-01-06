Magyar Péter - szokásához híven - nem mond igazat

Bár Magyar Péter azt állította, hogy a Tisza Párt soha nem támogatott olyan döntést, amely a háború eszkalációjához vezethet, ezzel szemben a tiszás képviselők tavaly igennel szavaztak arra a költségvetési stratégiára, amely Ukrajna feltétel nélküli támogatását rögzíti - erről írt a Magyar Nemzet. Közben a Fidesz EP-képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a migrációs paktum mihamarabbi életbe lépéséről szóló indítványt is megszavazták.

