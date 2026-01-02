Mérnöknek indult a gimnázium után, de inkább a vágyait követte

A vendégek egymás számára idegenként lépnek be az ajtón, az bennük az közös, hogy ezen az estén egy asztalnál vacsoráznak. Mire az első falat lecsúszik, már felszabadult társalgás tölti be a nappalit. Egy lakásban, ami étteremként funkcionál, egy házigazdával, aki gyermekkori álmát váltotta valóra. Ő írja a szabályokat, és az étlapot is: Angeli Mátyás, a séf.
Ma már szinte csak a lakásétteremnek él, emellett tanácsadással foglalkozik és privát eseményeken főz.
A vacsoraest napja hajnalban bevásárlással indult, a nap további része pedig a fogások előkészületeivel telt, így a vendégek érkezésekor már csak az utolsó simítások és a tálalás van hátra.