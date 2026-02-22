Sajtóklub: Orbán Viktor világpolitikai tényezővé vált

A Sajtóklub vendége Gajdics Ottó, Huth Gergely és Néző László volt. A műsort Bayer Zsolt vezette.
Az adás témái:
Orbán Viktor egyedüli európai kormányfőként vett részt Donald Trump béketanácsának első ülésén.
Trump: Orbán miniszterelnök úr a teljes támogatásomat bírja az újraválasztásához.
Orbán Viktor világpolitikai tényezővé vált.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába.
Szijjártó: Azért csinálják, hogy a Tisza Párt esélyeit javítsák.
A Tisza Párt képviselői Münchenben világossá tették, leválasztanák az országot az orosz energiáról.
Orbán Viktor: Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot.