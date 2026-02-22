Sajtóklub: Orbán Viktor világpolitikai tényezővé vált

Az adás témái:

Orbán Viktor egyedüli európai kormányfőként vett részt Donald Trump béketanácsának első ülésén.

Trump: Orbán miniszterelnök úr a teljes támogatásomat bírja az újraválasztásához.

Orbán Viktor világpolitikai tényezővé vált.

Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába.

Szijjártó: Azért csinálják, hogy a Tisza Párt esélyeit javítsák.

A Tisza Párt képviselői Münchenben világossá tették, leválasztanák az országot az orosz energiáról.

Orbán Viktor: Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot.