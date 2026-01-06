Orbán Viktor: A Fidesz Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége

A miniszterelnök a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén beszélt arról, hogy Budapest egy olyan város, amelyet független, szabad és önbizalommal teli polgárok laknak. A Fidesz és Budapest kapcsolatáról pedig azt mondta, úgy szoktak róla beszélni, mint aminek a súlya elmarad a Fidesz vidéki támogatottságától. Ez azonban nem igaz. A Fidesz–KDNP legnagyobb közössége a budapesti.

Orbán Viktor kiemelte: a főváros jelenlegi vezetése emlékezteti a budapestieket arra, hogy milyen lenne, ha egy baloldali kormánya lenne az országnak.