Orbán Viktor az újságírók elé állt, Magyar Péter MLM-showba menekült

Adásunkban kiemelt téma a médiaegyensúly kérdése, hiszen a miniszterelnök bátran állta a sarat hatvanhárom médium előtt. Ezzel éles ellentétben kihívója egy MLM termékbemutató zárt világát idéző eseményen szónokolt a kiválasztottaknak. Európa jövője szempontjából továbbra is sorsdöntő a kérdés: a mihamarabbi béke vagy a végtelenségig elhúzódó háború szolgálja érdekeinket? Nem mehetünk el szó nélkül a háttéremberek mellett sem. Bár Kéri László szerepét bőszen tagadják, a tények mást mutatnak. A Tisza kampányfőnöke ugyanis rendszeresen egyeztet az exbalos megmondóemberrel.