Pofátlan kettős mérce: Kiderült, miért tiltották be valójában a Bors különszámát

A baloldali újságírók szövetsége ismét kimutatta a foga fehérjét. Kocsis Máté frakcióvezető szerint a MÚOSZ működése a legsötétebb időket idézi. Amit most művelnek, az egy pofátlan kettős mérce, ami még a kommunista elődöknek is tetszene. A céljuk nem más, mint hogy a Tisza Párt programja rejtve maradjon a választók előtt. A Bors különszámát ugyanis cenzúrázták. Ezzel próbálják meg elhallgatni a kiszivárgott megszorító csomag részleteit. A tiltó határozatot hozó bíró neve is szerepel a Tisza-listán. Ez már nem szakmai védelem. Ez nyílt politikai állásfoglalás.