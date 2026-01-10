Szijjártó Péter: Brüsszelben a józan ész elveszett

Jelezte, hogy az elmúlt 3-4 évben ezek az ülések háborús értekezletekké alakultak. Brüsszelben a józan ész elveszett, Európa vezetőin pedig elhatalmasodott a háborús fanatizmus, ahogy fogalmazott.

Kiemelte, hogy Brüsszel háborús politikája Magyarországot sodorja a legnagyobb veszélybe. Mi vagyunk a legközelebb és Ukrajnában az állami politika durván magyarellenes. Ismertette, hogy készen áll egy brüsszeli-kijevi terv, hogy Magyarországot háborúba sodorják, ennek pedig csak egyetlen akadálya van, Orbán Viktor kormánya. Éppen ezért egy Ukrajna-barát, brüsszeli bábkormányt akarnak a nyakunkba ültetni. A háború vagy béke kérdése csak rajtunk múlik: ha győzünk ez ugyanígy marad, ha nem győzünk, akkor viszont végrehajtják a brüsszeli-kijevi tervet – fejtette ki a külügyminiszter.