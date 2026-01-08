Vörös kód van érvényben

Fontos, hogy figyeljünk egymásra és ne hezitáljunk, ha bajba jutottal találkozunk!

A nagy hideg is, a hóesés pedig hatványozottan nehezíti az utcán élők életét. A segélyszervezetek fáradhatatlanul járják az utcákat és segítenek, ahol tudnak.

Novemberben és decemberben 10 és 14 között volt naponta a segélyhívó diszpécsernél bejelentett utcán fekvő hajléktalan embereknek száma. Ez a kritikus időjárás miatt most 20 és 30 közé növekedett.

A krízis autó szolgálat délután 4 órától hajnali kettőig járja az utcákat.