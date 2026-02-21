A baloldali duma és a nemzeti öntudat csatája a Komment Extrában

A Komment Extra legújabb adásában ismét bebizonyosodik, hogy a valódi demokrácia alapja a politikai viták éle és a vélemények ütköztetése a stúdióasztalnál. Ez a vitaműsor nem fél a kényelmetlen kérdésektől, legyen szó olyan témákról, mint az energiapolitika és külpolitika labirintusa, ahol a nemzeti érdekek gyakran ütköznek a globalista törekvésekkel. A meghívott vendégek a különböző politikai nézőpontok képviseletében próbálnak rávilágítani arra, hogy a kulturális és gazdasági kérdések hogyan határozzák meg a mindennapjainkat 2026-ban.