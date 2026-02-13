Ukrán kémek és a drog – Vajon Kijev kezében van a Tisza-vezér póráza?

Kocsis Máté a Péntek 8-ban ledobta a politikai atombombát: egyre több jel utal arra, hogy az ukrán titkosszolgálat Magyar Pétert akarja hatalomba segíteni. A cél a nemzeti kormány meggyengítése, ehhez pedig zsarolható figurákat keresnek. Felmerül a kérdés: a drogos botrány mögött is idegen szolgálatok állnak, hogy pórázon tartsák a Tisza-vezért? Ez már nem politika, hanem nemzetbiztonsági játszma.
A politikai sakkjátszma legsötétebb bugyrai tárultak fel a HírTV stúdiójában. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint egyre több jel utal arra, hogy az ukrán titkosszolgálat aktívan tevékenykedik Magyarországon. A célpont nem más, mint a nemzeti szuverenitás, az eszköz pedig a zsarolható vagy irányítható szereplők harcba küldése. A frakcióvezető rámutatott: Ukrajnának közvetlen érdeke fűződik ahhoz, hogy Magyar Pétert hatalomba juttassák, mert így egy Kijevből irányított báb kerülne az ország élére.