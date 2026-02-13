Ukrán kémek és a drog – Vajon Kijev kezében van a Tisza-vezér póráza?

A politikai sakkjátszma legsötétebb bugyrai tárultak fel a HírTV stúdiójában. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint egyre több jel utal arra, hogy az ukrán titkosszolgálat aktívan tevékenykedik Magyarországon. A célpont nem más, mint a nemzeti szuverenitás, az eszköz pedig a zsarolható vagy irányítható szereplők harcba küldése. A frakcióvezető rámutatott: Ukrajnának közvetlen érdeke fűződik ahhoz, hogy Magyar Pétert hatalomba juttassák, mert így egy Kijevből irányított báb kerülne az ország élére.