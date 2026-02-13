Megrendítő hír rázta meg a film- és televíziós világot

"Van itt még valaki, aki úgy érzi, hogy lehetetlen volt betartani az újévi fogadalmát?"



Ez volt James Van der Beek utolsó posztja a TikTokon, amiben egy megható ígéretet tett magának és szeretteinek.



"A telet a regenerálódásra és pihenésre fogom használni, és tavasszal teszek újévi fogadalmakat. Ki tart velem?"



A színész rendíthetetlenül hitt a gyógyulásban, de a családja tudta: ahogy telik az idő, egyre kevesebb a remény. A jól ismert vonások megtörtek a betegségtől, de a mosoly a régi, pont olyan kedves, mint azt a Dawson és a haverokban megszoktuk.



James Van Der Beek halála ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a daganatos betegségek nem válogatnak. Az elmúlt években számos világsztárt veszítettünk el rák következtében. Chadwick Boseman, a Fekete Párduc sztárja szintén vastagbélrákban hunyt el.



James Van Der Beek egy korszak televíziós ikonja volt. Szerepei mellett őszinte, önreflektív megszólalásai és családcentrikus élete is emlékezetessé tették. Egy generáció nőtt fel vele és most egy generáció búcsúzik tőle.