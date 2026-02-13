Újabb mélypont Budapest és Kijev között: Zelenszkij lépett, jött a magyar válasz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi magyar nagykövet bekéretésével ismételten bizonyította, hogy Ukrajna az ellenségünk - közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági é külügyminiszter hangsúlyozta, Kijevben berendelték a nagykövetünket, és számon kérték rajta, hogy hogy merészeli Orbán Viktor Ukrajnát Magyarország ellenségének nevezni, miközben az ukránok napi szinten újabb és újabb lépéseket tesznek, amelyek azt bizonyítják, hogy Ukrajna valójában Magyarország ellensége.