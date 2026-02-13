Emberséges országot építene, mégis a sajtómunkások „eltakarításával” fenyeget Magyar Péter

Magyar Péter politikai pályafutása alatt többször hangsúlyozta, hogy célja egy emberséges és békés ország felépítése, ugyanakkor nem egyszer kemény szavakkal illette a HírTV munkatársait, akiket hol „piti bűnözőknek”, hol „hazaárulóknak” nevezett, miközben kilátásba helyezte a csatorna „dugójának kihúzását” is. Ebből a videóból kiderül., hogy éles kontraszt a szavak és a stílus között.