Emberséges országot építene, mégis a sajtómunkások „eltakarításával” fenyeget Magyar Péter

Magyar Péter politikai pályafutása alatt többször hangsúlyozta, hogy célja egy emberséges és békés ország felépítése, ugyanakkor nem egyszer kemény szavakkal illette a HírTV munkatársait, akiket hol „piti bűnözőknek”, hol „hazaárulóknak” nevezett, miközben kilátásba helyezte a csatorna „dugójának kihúzását” is. Ebből a videóból kiderül., hogy éles kontraszt a szavak és a stílus között.

Bár a címben és a politikus alapüzenetében egy „emberséges és békés Magyarország” felépítése szerepel, a felvétel tanúsága szerint a HírTV munkatársaival való érintkezése kifejezetten feszült.

 

