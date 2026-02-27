Lázár János szerint Magyar Péter a magyarok helyett az ukránok mellé állt

Az ukránok oldalára állt Magyar Péter amikor riogatásnak és kampányfogásnak nevezte azt, hogy a honvédség védi az energia ellátás miatt kritikus infrastruktúrát - mutatott rá az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János arra szólította fel a Magyar Pétert, hogy tisztázza miről egyeztetett Münchenben az ukránokkal.

Riogatásnak és pánikkeltésnek nevezte Magyar Péter azt hogy az olajblokád után az esetleges újabb Ukrán lépést megelőzendő a honvédség védeni kezdet az energia ellátás miatt létfontosságú infrastruktúrát. A Tisza Párt elnöke szerint az egész ügy egy előre megtervezett kampányfogás. A pártelnök azt is nehezményezte, hogy Orbán Viktor nem vonta be őt a tájékoztatásokba.

Mindeközben a magyarok nagy többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai okokból szabotálja a Barátság vezeték újraindítását és ezzel akadályozza hazánk olajellátását - derült ki a Századvég új kutatásából.

A témában kapcsoltuk Hortay Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét.