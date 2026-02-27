A Medián hamis adatokkal próbálta segíteni a Tisza Pártot

A Paláver legfrissebb adása is rámutatott arra a sötét árnyékra, amely a balliberális kutatóintézetek hitelességére vetül. Deák Dániel leleplezése alapján a Medián olyan hamis adatok közlésével próbálta manipulálni a szavazókat, amelyek mesterségesen felduzzasztották a Tisza Párt támogatottságát. A vádak súlyát tetézi, hogy a kutatócég feje, Hann Endre hallgat, és nem ad magyarázatot a belső adatok és a publikált számok közötti ellentmondásokra.

Olyan ez, mint a piaci kofa, akit rajtakaptak, hogy mágnessel manipulálja a mérleget, de ahelyett, hogy bocsánatot kérne, inkább behúzza a függönyt és úgy tesz, mintha ott sem lenne. Ebben a politikai számháborúban a manipuláció nem csupán szakmai hiba, hanem a választók szándékos félrevezetése, aminek célja egy olyan politikai realitás látszatának megteremtése, amely a valóságban nem létezik. Amíg a válaszok elmaradnak, a Tisza számára kedvező „sikersztori” nem marad más, mint egy gondosan felépített, de hamis alapokon nyugvó kártyavár.